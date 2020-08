Coronavirus in Brasile, positivo un altro ministro: la situazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus in Brasile, positivo un altro ministro che ha confermato di trovarsi in quarantena e di avere dei sintomi lievi. E’, senza ombra di dubbio, uno dei paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus con poco più di 2 milioni e 800mila casi e 95.819 morti. Il Brasile continua a pagare a caro prezzo gli effetti della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : MICHELE VALENSISE, L'EX AMBASCIATORE CONTRO BOLSONARIO: 'I MORTI SONO COLPA SUA'. SALVINI: 'VERGOGNA, CHIEDA SCUSA' - RaiNews : ll bilancio dei casi di coronavirus in Brasile ha superato la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dai conteggi… - Open_gol : I numeri smentiscono le parole del presidente: gli Usa sono al quarto posto tra i 20 Paesi più colpiti dalla pandem… - Elenara_Lobato : RT @Elenara_Lobato: @matteosalvinimi @jairbolsonaro #BolsonaroOrgulhoDoBrasil Grazie, Matteo! 'Il Brasile è diventato il paese al mondo c… - beretta_gio : RT @Litostroto: Non era lui che aveva detto che il Covid-19 è una punizione di Dio contro i gay? Beh, a quanto pare il virus è democratico… -