Coronavirus, in Aula la protesta dei senatori della Lega contro la secretazione degli atti. Espongono striscione e intonano: “Verità, verità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Governo spieghi in Parlamento “perché nel contrastare la diffusione del Covid ci siano stati ritardi e omissioni pur disponendo di piani nazionali di prevenzione dell’epidemia” e perché “sia ricorso al Consiglio di Stato per non rendere accessibili al pubblico i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico che hanno influito molto nella vita dei cittadini italiani in questi mesi”. E’ la richiesta avanzata dalla senatrice di Forza Italia, Laura Stabile, in un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio. La Lega, in Aula, ha inscenato invece una vera e propria bagarre, con tanto di esposizione di striscione e coro “verità, verità”. L'articolo Coronavirus, in Aula la protesta dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sono invece oltre 700'000 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bilancio dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali han ...

TORONTO – Il proverbio “c’è sicurezza nei numeri” sicuramente non si applica alla socializzazione in una situazione come quella del contagio Covid-19. La migliore misura di sicurezza contro il contagi ...

