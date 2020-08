Coronavirus, impennata di nuovi contagi da ieri in Italia (384), i decessi sono stati 10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per carità, nessun allarmismo! Tuttavia i dati che poco fa la Protezione civile ci ha illustrato in merito alla situazione Coronavirus nel Paese, non sono certo ‘lusinghieri’. Questo perché nelle ultime ore abbiamo avuto un’impennata dei contagi (è vero, molti sono ‘d’importazione’), ma 384 nuovi casi, non sono certo pochi. E se l’unica regione che rispetto a ieri può vantare nessun caso, oggi è la solaValle d’Aosta, dopo qualche giorno di apparente tranquillità la Lombardia è invece tornata nuovamente a registrare un sostanzioso aumento di nuovi contagi (138), seguita dall’Emilia Romagna (47), e dal ... Leggi su italiasera

