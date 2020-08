Coronavirus, il nuovo decreto non consente un lockdown nazionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il nuovo decreto sull'emergenza Coronavirus, adottato il 30 luglio e in vigore fino al 15 ottobre, non consente un nuovo lockdown nazionale. A chiarirlo in commissione alla Camera è un emendamento ... Leggi su tgcom24.mediaset

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda agricola del Mantovano: 97 persone positive - ilpost : È stato individuato in un'azienda agricola grazie alla segnalazione di un medico di famiglia: 97 persone sono risul… - juankrlos20183 : RT @Manush_____: Ragazzi come state? Come procede la quarantena? In questi giorni ho caricato diverso materiale nuovo sul mio ??https://t.co… - ilbomba_ : RT @virginiaraggi: Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. E… -