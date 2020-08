Coronavirus: il nuovo decreto emergenza non consente un lockdown nazionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus: il decreto sull’emergenza non prevede la possibilità di adottare un nuovo lockdown totale Coronavirus e lockdown. Il blocco totale ha rappresentato un periodo difficile per l’Italia. Una misura di sicurezza estrema per la popolazione. E che ha frenato un economia già in affanno. Con tante attività che non sono riuscite a rialzarsi dopo lo … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda agricola del Mantovano: 97 persone positive - ilpost : È stato individuato in un'azienda agricola grazie alla segnalazione di un medico di famiglia: 97 persone sono risul… - fanpage : Non ci sarà un nuovo lockdown: l’ultimo decreto del governo non lo consente - CaBarbati : Alla ricerca delle vere ragioni che inducono i Presidenti di alcune Regioni (quelle peraltro con più contagi) a vol… -