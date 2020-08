Coronavirus, il direttore del Lancet: “Le accuse alla Cina coprono gli errori dell’Occidente” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incolpare la Cina per questa pandemia significa riscrivere la storia di Covid-19 e minimizzare i fallimenti delle nazioni occidentali. Lo ha detto il dottor Richard Horton, direttore della rivista medica The Lancet. “L’attuale ondata di sentimento anti-cinese si è ora evoluta in una spiacevole, anche razzista, sinofobia, che minaccia la pace e la sicurezza internazionale”, ha detto Horton in un editoriale articolo di opinione recentemente pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian. “Nei momenti di tensione geopolitica è sicuramente meglio intensificare, non indebolire, le relazioni personali e istituzionali. E’ sicuramente meglio costruire una migliore comprensione tra i popoli”, ha scritto Horton. “Gli 1,4 miliardi di persone della Cina non sono ... Leggi su meteoweb.eu

