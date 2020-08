Coronavirus, il decreto sullo stato d’emergenza non prevede lockdown nazionale in caso di seconda ondata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il decreto sullo stato d’emergenza non prevede lockdown nazionale in caso di seconda ondata Il decreto con cui il governo proroga lo stato di emergenza per il Coronavirus fino al 15 ottobre non consente un nuovo lockdown nazionale. Lo spiega l’Agi. Il testo dell’ultimo decreto varato dal Cdm il 30 luglio scorso, modificato da un emendamento bipartisan, prevede che se mai dovesse diventare necessario ricorrere nuovamente a misure altamente restrittive delle libertà, occorrerà un nuovo decreto ad hoc. A riferirlo è il costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato del ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il nuovo decreto non consente un lockdown nazionale #coronavirusitalia - tax_tweet : Coronavirus, il nuovo decreto non consente lockdown nazionali - simcopter : RT @rtl1025: ?? Il nuovo decreto sull'emergenza #Coronavirus, in vigore fino al 15 ottobre, non consente un nuovo #lockdown nazionale. E' qu… - occhio_notizie : Coronavirus, con il nuovo decreto nessun lockdown nazionale - Stefano82070168 : RT @AGoodMag: Il nuovo decreto sull'emergenza #Coronavirus in vigore fino al 15 ottobre, non permette un nuovo #lockdownnazionale. E' quant… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decreto Coronavirus. In arrivo nuovo decreto Conte: dalle discoteche ai treni, cosa cambia OK!Mugello. Notizie cronaca attualità Federsupporter, Parisi: "I voucher delle società di calcio sono illegittimi: sciopero degli abbonamenti"

Federsupporter, associazione di tutela dei diritti dei tifosi, è pronta a sostenere gli abbonati davanti al Giudice di pace per il riconoscimento del rimborso monetario. Ecco le parole del presidente ...

Appalti Covid: indagato direttore Zooprofilattico Portici

I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli) che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tampo ...

Federsupporter, associazione di tutela dei diritti dei tifosi, è pronta a sostenere gli abbonati davanti al Giudice di pace per il riconoscimento del rimborso monetario. Ecco le parole del presidente ...I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli) che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tampo ...