Coronavirus, il bollettino di oggi 5 agosto in diretta. Dati Italia e tabella (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia dopo i Dati in risalita di ieri . Osservati speciali restano i vari focolai , l'ultimo in ordine di tempo quello in un' azienda agricola nel ... Leggi su quotidiano

fanpage : Coronavirus. La situazione Regione per Regione secondo l'ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute Co… - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - Open_gol : ?? Aumentano i ricoveri e anche le terapie intensive. A Mantova +62 casi, nessun contagio a Lecco e Sondrio I dati… - cronacadiroma : #5luglio Il bollettino medico odierno della #Regione #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, Spallanzani. Il bollettino di oggi: 58 pazienti postivi, 2 in terapia intensiva Il Messaggero Coronavirus, Speranza: "Confermeremo metro di distanza sui treni. Aerei sono eccezione"

Roma, 5 agosto 2020 - Il metro di distanziamento sociale al chiuso resta una regola base nei luoghi chiusi, come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo ha ribadito anche oggi il minis ...

Coronavirus, il bollettino covid di oggi 5 agosto. Emilia Romagna, dati in diretta

Bologna, 5 agosto 2020 - Dopo i 42 nuovi contagi di ieri, la Regione Emilia Romagna sta per diramare il bollettino sul Coronavirus di oggi, 5 agosto. I dati saranno pubblicati entro le 18, così come i ...

