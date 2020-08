Coronavirus, il bollettino di oggi: 384 nuovi contagi, più che raddoppiati in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 5 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 384 nuovi contagi, più che raddoppiati in 24 ore: ieri ne erano stati registrati 190. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.803. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.181. (segue dopo la foto) Sono 12.646 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 164 in più nelle ultime 24 ore. 210 in più rispetto a ieri le persone guarite dal Coronavirus, in totale sono 200.976 da inizio emergenza. In Lombardia 138 nuovi casi e ... Leggi su urbanpost

