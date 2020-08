Coronavirus, il 41,8% di test nella Bassa Valle Seriana erano positivi: 1,7% di infezioni in corso (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Sono 22.559 i test sierologici effettuati nel corso della campagna di screening che si è conclusa in questi giorni nella Bassa Valle Seriana. I prelievi hanno dato esito negativo per il 57,8% dei casi; sui soggetti risultati positivi al Covid-19 sono stati processati 8.979 i tamponi (con 154 positivi al Coronavirus, l’1,7% dei testati)”. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati della campagna sierologica in Bassa Valle Seriana condotta dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo su mandato di Regione Lombardia. I test sierologici negativi sono il 57,8%, ... Leggi su meteoweb.eu

Dai Covid Hospital all'affidamento ai privati dell'esecuzione dei tamponi. Entra nel vivo un altro filone dell'inchiesta della Procura sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Su delega dei pm Marie ...

Coronavirus: test sierologici in Bassa Val Seriana, 41,8% positivi

Secondo quanto riferito dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, "Sono 22.559 i test sierologici effettuati nel corso della campagna. I prelievi hanno dato esito negativo per il 57,8% dei casi; sui ...

