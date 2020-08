Coronavirus, i senatori della Lega protestano in Aula contro la secretazione degli atti: «Verità! Verità!» – Il video (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)I senatori della Lega hanno dato vita il 5 agosto a una protesta in Aula, al grido di «Verità! Verità!», contro la secretazione degli atti del comitato tecnico-scientifico che hanno ispirato i decreti della Presidenza del Consiglio sul Coronavirus. Gli stessi parlamentari della Lega hanno poi esposto uno striscione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Coronavirus, ultime notizie – Usa, l’allarme: bambini poveri e minoranze a rischio. In Val Seriana è positivo al Covid-19 il 42% della popolazione. Camerun, i “rimedi ... Leggi su open.online

