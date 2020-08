Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Raddoppiano i Nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia rispetto al dato di martedì: oggi ci sono 384 Nuovi positivi, ieri erano 190. Il picco riguarda in particolare la Lombardia, dove dove sono concentrati 138 contagiati: 62 sono in provincia di Mantova, dove si è sviluppato un focolaio tra i lavoratori di un’azienda agricola. Oggi ci sono altri 10 morti, anche questi raddoppiati rispetto ai 5 di martedì. Attualmente i malati in Italia sono 12.646, quindi 164 in più di ieri. L'articolo Coronavirus, i dati – Nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

