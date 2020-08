«Coronavirus: i bambini contagiosi come gli adulti» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Elena Dusi su Repubblica oggi racconta che secondo uno studio su Jama negli under 5 la carica virale è fino a cento volte superiore alla media. E la Società di pediatria consiglia la mascherina dai 3 anni. Di tutto questo si dovrà tenere conto alla riapertura delle scuole? «I bambini trasmettono la malattia come gli adulti, non meno» ha calcolato Marco Ajelli, matematico dell’università dell’Indiana specializzato nella diffusione delle epidemie, in uno studio su MedrXiv. «Non sarà un anno scolastico come gli altri. Dovremo stare attenti alle regole. Ma sono sicuro che i bambini saranno all’altezza» conferma Alberto Villani, presidente della Società ... Leggi su nextquotidiano

