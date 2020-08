Coronavirus: Giappone, 1.240 nuovi casi e 6 morti in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Il Giappone ha registrato 1.240 nuovi casi di Coronavirus e altri sei decessi nelle ultime 24 ore: lo riporta la Cnn. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a ... Leggi su corrieredellosport

ROMA, 05 AGO - Il Giappone ha registrato 1.240 nuovi casi di coronavirus e altri sei decessi nelle ultime 24 ore: lo riporta la Cnn. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 41 ...

Coronavirus, nel mondo superati i 700.000 morti. Brasile-record: 2,8 milioni di contagi

Dall'inizio della pandemia in Brasile sono guarite 2.157.484 persone. Coronavirus, virologo Palù: «Vietato rilassarci, ci conviveremo per generazioni» Giappone. Registrati 1.240 nuovi casi e altri sei ...

