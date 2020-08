Coronavirus, focolaio in un’azienda nel mantovano: torna la paura (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, scoperto nuovo focolaio a Mantova in un’azienda agricola: positive novantasette persone, asintomatiche o con sintomi lievi Il Coronavirus in Lombardia continua a colpire. Scoperto nuovo focolaio a Mantova in un’azienda agricola. Dopo la positività di una persona e l’effettuazione di altri test, sono state scoperte novantasette persone positive. Di queste tre hanno sintomi lievi mentre tutti gli altri sono asintomatici. La notizia di questi nuovi casi è stata resa nota da Giulio Gallera, assessore al Welfare alla Regione Lombardia. L’azienda in questione è stato subito sottoposta a sanificazione. L’individuazione del focolaio è avvenuta dopo la segnalazione di un medico di famiglia e ha così avviato il sistema ... Leggi su bloglive

