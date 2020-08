Coronavirus, Conte assicura: ‘Il ritorno alla normalità è vicino’. L’impegno con i giovani sulla scuola (Di mercoledì 5 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, il premier Conte parla della scuola, della proroga dello stato di emergenza e del prossimo Dpcm. In un colloquio con il Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell’emergenza Coronavirus rivendicando il lavoro svolto fino a questo momento e parlando delle misure che saranno Contenute nel nuovo Dpcm. Coronavirus, Conte ripercorre i mesi duri dell’emergenza “Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene e dunque non cambio idea. Per questo dico che adesso è arrivato il momento di non pensare a nuove ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : ?? LIVE DAL SENATO, LA LEGA PROTESTA CONTRO LA SECRETAZIONE DEGLI ATTI SUL CORONAVIRUS DECISA DA CONTE: “COSA NASCON… - M5S_Europa : L'#Italia ha fatto da apripista nella gestione della crisi del #Coronavirus. Ad affermarlo è @Le_Figaro, che plaude… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io' #coronavirus - ariolo_orazio : RT @LegaSalvini: ?? LIVE DAL SENATO, LA LEGA PROTESTA CONTRO LA SECRETAZIONE DEGLI ATTI SUL CORONAVIRUS DECISA DA CONTE: “COSA NASCONDETE? F… - Paolo65497103 : RT @Libero_official: 'Di #Conte mi colpisce l'uso narcisistico dell'io': gli affondi di #Minzolini contro il premier -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Conte: “Ora ripartiamo. Su scuola garantisco io” Fanpage.it Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza? Poi in Italia entra chiunque: immigrati e coronavirus, la pagherà"

Ci vuole poco a smascherare Giuseppe Conte, a mettere in evidenza i suoi controsensi, i suoi errori. E uno come Augusto Minzolini lo sa fare alla perfezione. A L'aria che tira, il retroscenista si sca ...

Riuniti. Video team Malattie Infettive e testimonianza di un’infermiera di prima linea

Foggia, 05 agosto 2020. Il Coronavirus è un nemico che può essere combattuto e sconfitto ad ogni età e nessuno va lasciato indietro. Questa è stata l’idea che ha ispirato il team degli operatori sanit ...

Ci vuole poco a smascherare Giuseppe Conte, a mettere in evidenza i suoi controsensi, i suoi errori. E uno come Augusto Minzolini lo sa fare alla perfezione. A L'aria che tira, il retroscenista si sca ...Foggia, 05 agosto 2020. Il Coronavirus è un nemico che può essere combattuto e sconfitto ad ogni età e nessuno va lasciato indietro. Questa è stata l’idea che ha ispirato il team degli operatori sanit ...