Coronavirus, contagi raddoppiati con 13mila tamponi in più: +384 (ieri +190). Anche i decessi duplicati: +10 (ieri +5) – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)Il bollettino del 5 agosto Raddoppia rispetto al giorno precedente il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 384 in tutta Italia, a fronte dei 190 di ieri e dei +159 come dato relativo di due giorni fa. A dirlo è l’ultimo bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute che dà quotidianamente il quadro aggiornato sullo stato della pandemia nel nostro paese. Da quando è cominciato il monitoraggio, il totale dei casi registrati in Italia è pari a 248.803 ad oggi. Per avere un incremento analogo dobbiamo guardare a 5 giorni fa, quando era stato ... Leggi su open.online

