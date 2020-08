Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 5 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono quasi 400, ed è raddoppiato rispetto a ieri il numero delle... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Coronavirus. La situazione Regione per Regione secondo l'ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute Co… - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - ilmessaggeroit : Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia - corrierece : #Coronavirus in Campania: 2 decessi in 24 ore - #Bollettino #Covid19 #DistanziamentoSociale #Goverantore… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, in Romania positivo anche Bergodi. 138 i nuovi casi in Lombardia La Gazzetta dello Sport Bollettino Epidemiologico Regione Puglia del 5 agosto: 2630 tamponi, 23 i nuovi positivi, nessun decesso

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto in Puglia sono stati regist ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia

Gli aggiornamenti di mercoledì 5 agosto sull’andamento del contagio in base ai dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione civile ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto in Puglia sono stati regist ...Gli aggiornamenti di mercoledì 5 agosto sull’andamento del contagio in base ai dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione civile ...