Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (5 agosto 2020) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Hanno toccato quota 700.741 i decessi a causa del Coronavirus nel mondo, 18.543.662 il numero dei nuovi contagi. In Brasile il ministro Jorge Oliveira, capo della Segreteria generale della Presidenza è risultato positivo, portando così il numero dei membri dell’esecutivo guidato da Jair Bolsonaro a quota otto. Vediamo ora la situazione in Italia Il Ministero della Salute ci … L'articolo Leggi su dailynews24

fanpage : Coronavirus. La situazione Regione per Regione secondo l'ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute Co… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 agosto: 384 nuovi positivi e 10 morti - Corriere : I nuovi contagi sono 384, 10 i morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino - leggoit : #Coronavirus, bollettino: oggi 384 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia. Solo in Valle d'Aostia… - MondoNapoli : Coronavirus, i dati della Regione Campania: il bollettino di oggi - -