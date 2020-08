Coronavirus, bollettino del 5 agosto: 10 morti (totale 35.181), 12.646 positivi, 200.976 guariti (Di mercoledì 5 agosto 2020) I pazienti ricoverati con sintomi sono 764 (+3), di cui 41 in terapia intensiva (nessun nuovo paziente in terapia intensiva per il secondo giorno di fila) Leggi su firenzepost

fanpage : Coronavirus. La situazione Regione per Regione secondo l'ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute Co… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 agosto: 384 nuovi positivi e 10 morti - Corriere : I nuovi contagi sono 384, 10 i morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino - leggoit : #Coronavirus, bollettino: oggi 384 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia. Solo in Valle d'Aostia… - MondoNapoli : Coronavirus, i dati della Regione Campania: il bollettino di oggi - -