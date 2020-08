Coronavirus, bollettino 5 agosto 2020: 384 nuovi casi, 10 morti e 210 guariti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia rivela un importante aumento rispetto a ieri, a fronte di poco più di 10mila tamponi in più. Raddoppiano i nuovi positivi e i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano però anche i guariti, mentre il numero di persone ricoverate in terapia intensiva non ha subito modifiche.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 384 nuovi casi (ieri erano stati 190) - 248.803 casi totali - 10 morti (ieri erano stati 5) - 35.181 morti in totale - 210 nuovi guariti (ieri erano stati 177) - 41 persone in terapia intensiva (come ieri) - ... Leggi su blogo

