Coronavirus: Australia, in Victoria 725 casi in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Lo Stato Australiano di Victoria ha registrato 725 casi di Coronavirus e 15 decessi in 24 ore: lo ha reso noto il premier dello Stato Daniel Andrews, secondo quanto riporta la ... Leggi su corrieredellosport

Internazionale : • In Italia il 2,5 per cento della popolazione ha incontrato il Sars-cov-2 • Nelle Filippine è stato reintrodotto i… - Agenzia_Ansa : #coronavirus in #Grecia aumentano i casi, obbligo di #mascherine al chiuso anche in chiesa. Vietati gli assembramen… - tgtourism : La lotta contro il #coronavirus non è finita. 200 mila i morti in America latina, negli Stati Uniti oltre 60 mila n… - deltat86 : al netto del corona virus, tensione alle stelle usa-cina, incendi boschivi in Australia, morte di Kobe Bryant, espl… - paoloigna1 : Vedremo gli sviluppi... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Australia Coronavirus: Australia, in Victoria 725 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Australia, in Victoria 725 casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 725 casi di coronavirus e 15 decessi in 24 ore ... A livello nazionale, secondo i dati della Johns Hopkins University, ...

Coronavirus, nel mondo superati i 700.000 morti. Brasile-record: 2,8 milioni di contagi

Coronavirus, i numeri fanno spavento ... che denuncia la mancanza di materiale per effettuare i test. Australia. Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 725 casi e 15 decessi in 24 ore: lo ha ...

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 725 casi di coronavirus e 15 decessi in 24 ore ... A livello nazionale, secondo i dati della Johns Hopkins University, ...Coronavirus, i numeri fanno spavento ... che denuncia la mancanza di materiale per effettuare i test. Australia. Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 725 casi e 15 decessi in 24 ore: lo ha ...