Coronavirus, altri 3 casi registrati in Abruzzo (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3401 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 3 nuovi casi. 18 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 106 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2804 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 8 ... Leggi su abruzzo24ore.tv

FedericaDaga : Spesso sono i piccoli gesti a fare la differenza e questo oggi è il più importante #IoMettoLaMascherina per rispett… - fattoquotidiano : EFFETTO RAFFREDDORE Gli anticorpi sviluppati dopo essere stati infettati dal coronavirus del raffreddore sembrerebb… - Open_gol : I numeri smentiscono le parole del presidente: gli Usa sono al quarto posto tra i 20 Paesi più colpiti dalla pandem… - busnosan : Titolo: 'Focolaio a Mantova con 97 positivi'. Articolo: 'Tre di questi mostravano sintomi lievi, gli altri sono as… - infoitinterno : Coronavirus, oggi altri 2 nuovi casi positivi in Calabria: uno è ricoverato in Ospedale a Reggio. Tutti i DATI e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 190 casi e 5 vittime Il Sole 24 ORE La Asl e i 158 giorni di Covid Mortalità giù, Maremma promossa

Sono questi i numeri più importanti dell’infezione da Coronavirus in provincia di Grosseto a cinque ... Tra malattie infettive e pneumologia i letti erano 48 con altri 72 "attivabili".

I bandi per superare la crisi Covid con l’innovazione

Se è vero che la crisi colpirà tutti, l’Occidente pagherà un prezzo più alto degli altri. L’Eurozona perderà il 7,5%. L’Italia presenterà il risultato peggiore della media UE con un -9,1% ma gli altri ...

Sono questi i numeri più importanti dell’infezione da Coronavirus in provincia di Grosseto a cinque ... Tra malattie infettive e pneumologia i letti erano 48 con altri 72 "attivabili".Se è vero che la crisi colpirà tutti, l’Occidente pagherà un prezzo più alto degli altri. L’Eurozona perderà il 7,5%. L’Italia presenterà il risultato peggiore della media UE con un -9,1% ma gli altri ...