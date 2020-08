Coronavirus, a salvarci arriveranno prima gli anticorpi monoclonali dei vaccini? (Di mercoledì 5 agosto 2020) (immagine: Getty Images)I progressi delle sperimentazioni dei candidati vaccino contro il nuovo Coronavirus hanno tutti gli occhi puntati addosso: immunizzare la popolazione mondiale – dicono le autorità – è il solo modo per uscire davvero dall’emergenza. Ma c’è un’altra strada, mediaticamente meno battuta, che sta dando risultati promettenti e che potrebbe essere messa a punto prima dei vaccini: gli anticorpi monoclonali, da usare sia come trattamento per i pazienti Covid-19 sia come forma di immunizzazione rapida a breve-medio termine (che però non sostituisce la funzione del vaccino). Diverse aziende (Eli Lilly, AbCellera, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Genentech e Amgen) e gruppi di ricerca (come quello di Rino Rappuoli in Italia) stanno ... Leggi su wired

Sicuramente non può essere una pillola di vitamina “C” a salvarci dal coronavirus. A proposito di sistemi difensivi per ostacolare l’entrata del virus nel corpo umano mi ha colpito molto ...

Arciuolo: sbagliato punire il negoziante se il cliente non indossa la mascherina’

«1000 euro di multa per i commercianti che non indossano la mascherina o non la fanno indossare ai propri clienti? Credo che sia una sanzione eccessiva. I controlli devono essere fatti, su questo non ...

