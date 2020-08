Coronavirus, 384 nuovi casi e 10 decessi, raddoppiati numeri (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei contagi in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 384, oltre il doppio di quelli registrati ieri. Un numero che porta a 248.803 il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia. Raddoppiato anche il numero dei nuovi decessi, 10 rispetto ai 5 registrati ieri. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Le regioni con il maggiore numero di contagi sono la Lombardia (138), l’Emilia Romagna (47) e il Veneto (41). La regione Valle d’Aosta è l’unica a non aver fatto registrare nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono 12.646, 218 in più rispetto a ieri. 764 invece i ricoverati con sintomi (+3 rispetto a ieri); di questi 41 (come ieri) si trovano in cura nelle terapie intensive. In crescita il numero di coloro che ... Leggi su ildenaro

