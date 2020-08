Copenaghen scatenato: 3-0 al Basaksehir. Lo Shakhtar passa in extremis (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono Copenaghen e Shakthar Donetsk le prime qualificate delle gare di Europa League. Le due formazioni completano il loro programma di gare dopo aver disputato l'andata degli ottavi. I danesi avevano subito una sconfitta in casa del Basaksehir, in terra turca per 1-0, mentre gli ucraini si erano imposti in Germania sul campo del Wolfsburg. Le gare di ritorno non hanno avuto storia: entrambe le formazioni si sono imposte a domicilio per 3-0.Copenaghen-BasaksehirIl Copenaghen non ha problemi a sbarazzarsi del Basaksehir. Dopo solamente 4 minuti i danesi vanno in vantaggio con Wind con un perfetto colpo di testa in tuffo. Lo stesso Wind raddoppia a inizio ripresa dal dischetto. Al 62' Falk chiude il discorso.SHAKTHAR-WOLFSBURGLa sfida è già segnata dal match di andata, vinto ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Copenaghen scatenato Hans Egede: la Groenlandia vota sulla statua coloniale danese DicoNews Launeddas, le ricerche di Andreas Bentzon

Se n'era innamorato così tanto da decidere di tornarci. Di scoprirla veramente, la Sardegna, al di là di quella breve vacanza fatta da turista, tempo prima con la sua famiglia, che gli aveva fatto sen ...

Se n'era innamorato così tanto da decidere di tornarci. Di scoprirla veramente, la Sardegna, al di là di quella breve vacanza fatta da turista, tempo prima con la sua famiglia, che gli aveva fatto sen ...