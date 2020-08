Conte telefona ad agente che ha sventato violenza su donna (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 05 AGO - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al poliziotto Vincenzo Tripodi, l'agente che domenica sera era in servizio presso la centrale operativa della questura ... Leggi su corrieredellosport

discoradioIT : Il presidente Conte telefona all'agente che ha salvato la donna che gli 'ordinava una pizza': 'Bra… - iconanews : Conte telefona ad agente che ha sventato violenza su donna - Agenparl : Presidente Conte telefona al poliziotto TRIPODI VINCENZO - - silviacarducci5 : Rocco Casalino, Beppe Grillo preoccupato telefona a Luigi Di Maio: 'Non attaccare Conte' - man_gregor : @kerans74 @parcesepulto 'Quando Conte telefona a Bill Gates, sulle nostre spalle, prendendo 140 milioni, decide di… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte telefona

Il Fatto Quotidiano

Domenica sera l'agente Vincenzo Maria Tripodi, della centrale operativa della questura di Torino, ha capito che quella telefonata al 112 non era uno scherzo né l'errore di qualcuno che aveva sbagliato ...Roma, 5 ago. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiamato al telefono l'agente della Polizia di Stato, Vincenzo Maria Tripodi, per congratularsi per la professionalità dimostr ...