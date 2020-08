Conte telefona ad agente che ha sventato violenza su donna (Di mercoledì 5 agosto 2020) TORINO, 05 AGO - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al poliziotto Vincenzo Tripodi, l'agente che domenica sera era in servizio presso la centrale operativa della questura di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fattoquotidiano : Finge di ordinare una pizza al 112 e fa arrestare il compagno violento, Conte telefona al poliziotto che ha aiutato… - LaStampa : Il premier ringrazia l’intuitivo agente della sala operativa: grazie per la professionalità. - calabrianewsit : Premier Conte telefona al giovane poliziotto calabrese che ha salvato donna a Torino - - Italia_Notizie : Finge di ordinare una pizza al 112 e fa arrestare il compagno violento, Conte telefona al poliziotto che ha aiutato… - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Finge di ordinare una pizza al 112 e fa arrestare il compagno violento, Conte telefona al poliziotto che ha aiutato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte telefona

Finge di ordinare una pizza per il figlio, ma invece chiama la polizia e fa arrestare il compagno che l’aveva riempita di botte. E’ successo domenica sera in un appartamento del quartiere Barriera Mil ...Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è congratulato con il poliziotto che domenica sera ha riconosciuto la richiesta di aiuto arrivata telefonicamente da una donna che per non farsi s ...