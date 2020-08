Conte, l’importante annuncio del Premier poco fa: ecco l’importante novità (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Io lo so che non avremo nuove chiusure, che non rischiamo nuovi lockdown. Lo so perché abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per questo e su questo ogni giorno. Siamo impegnati come governo, come Protezione civile, come comitato tecnico scientifico. Siamo tranquilli perché abbiamo creato una rete sanitaria efficace ed efficiente". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conversazione con il Corriere della sera. "Se adesso ci lodano tutti i governi stranieri vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Io tutto questo non voglio sprecarlo" ribadisce ricordando che "abbiamo gestito un'emergenza che non aveva precedenti al mondo". "Non voglio negare che ci possano essere stati alcuni errori o sbavature, ma si tratta comunque di aspetti che hanno avuto un impatto minimo", aggiunge. "Voglio dire ai cittadini che il ritorno alla ... Leggi su howtodofor

