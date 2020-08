Conte, la promessa: «La scuola riparte, mi impegno con le famiglie italiane» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora no alle discoteche ma nel nuovo dpcm di agosto, il premier Conte fa una promessa agli italiani: la scuola riparte con la massima sicurezza a settembre. E’ ormai quasi pronto il nuovo dpcm, quello di agosto, che stabilirà tutte le misure necessarie per la fase 3 dell’emergenza coronavirus. La fase della ripartenza delle scuole, una delle più attese. Sulla pandemia il governo ha agito da subito con «cautela» ma anche «misure proporzionate a quanto stava accadendo», ora serve «non pensare a nuove restrizioni e sostenere una effettiva ripartenza». Queste le parole del premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera in vista del varo del prossimo Dpcm nel ... Leggi su chenews

Antonio Conte si gioca tanto del suo futuro nerazzurro con il Getafe: dopo gli sfoghi pubblici che non sono stati affatto graditi dall’Inter, Zhang in persona è intervenuto per stringere un patto con ...

Coronavirus, nuovo dcpm e più aperture. Conte: “Vicini alla normalità basta lockdown. Discoteche pericolose”

“Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene e du ...

