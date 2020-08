Conte corregge il tiro: «Parlo sempre per il bene dell’Inter» – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto alla vigilia del match contro il Getafe. Ecco le sue dichiarazioni alla stampa Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto alla vigilia del match contro il Getafe. Ecco le sue dichiarazioni alla stampa dopo lo sfogo al termine della sfida contro l’Atalanta: «È importante per l’Inter, quando parliamo non lo facciamo per il singolo, ma per la squadra e per il suo bene. Siamo tutti sotto un’unica bandiera, parliamo con il noi e non con l’Io. Questa competizione è importante per tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

