Conte al mare in vacanza con la compagna: le foto al Circeo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si è concesso qualche giorno di mare il premier Giuseppe Conte con la compagna Olivia Paladino. La pausa l’hanno fatta a San Felice Circeo. La coppia è apparsa in uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, in edicola mercoledì. Nell’immagine Conte e la compagna guardano assorti il mare. Boxer azzurri e maglietta blu, lui, costume … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Il premier Giuseppe Conte e Olivia Paladino: relax al mare - GiammaReal : RT @InterIsMore: Comincio a pensare che Conte con Gagliardini sia come quegli anziani al mare che girano col testicolo fuori dallo slip: di… - tappartengo : Daddy Conte era al mare qui vicino e non ne sapevo niente. - Paola30502511 : RT @RepSpettacoli: Il premier Giuseppe Conte si rilassa al mare con la compagna Olivia Paladino. Gli scatti della pausa al Circeo https://t… - hackerphone8 : Il premier Giuseppe Conte si rilassa al mare con la compagna Olivia Paladino. Gli scatti della pausa al Circeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte mare Mose: funzionano le paratoie, la prova è riuscita - La Repubblica la Repubblica Poker del Parma a Lecce: vittoria e undicesimo posto in classifica

Le mani del Parma sull’undicesimo posto in classifica dopo la vittoria sul Lecce al Via del Mare per 3-4. Crociati che chiudono al meglio il lunghissimo campionato mentre i pugliesi retrocedono in Ser ...

Lampedusa, la nave quarantena non basta. Razza: «Ora speriamo nel maltempo»

Nella struttura di contrada Imbriacola restano 400 migranti, la Gnv Azzurra fermata dal vento: ci si augura che blocchi anche gli sbarchi LAMPEDUSA - «Non ci si può credere. La nave quarantena non ha ...

Le mani del Parma sull’undicesimo posto in classifica dopo la vittoria sul Lecce al Via del Mare per 3-4. Crociati che chiudono al meglio il lunghissimo campionato mentre i pugliesi retrocedono in Ser ...Nella struttura di contrada Imbriacola restano 400 migranti, la Gnv Azzurra fermata dal vento: ci si augura che blocchi anche gli sbarchi LAMPEDUSA - «Non ci si può credere. La nave quarantena non ha ...