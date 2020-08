Contaminazioni digitali festival urbano multimediale a Capriva del Friuli 7-8 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo l’anteprima di Udine e la tappa di Turriaco, Contaminazioni digitali – festival urbano multimediale (parte della rete Intersezioni) arriva a Capriva del Friuli per una due-giorni, il 7 e 8 agosto, all’insegna di musica e arti performative. IL 7 agosto – Si comincerà venerdì 7, alle 20.30, con la Topolovska Minimalna Orchestra (in collaborazione con Stazione di Topolò) una formazione-laboratorio, nata nel 2008, composta da 15 elementi, alcuni tra i migliori sperimentatori di musica della regione. A Capriva, nel suggestivo contesto del giardino del centro civico, porteranno “In C”, un brano (1964) del compositore americano Terry Riley. La prima opera del ... Leggi su udine20

La figura stereotipica del veneto portata in piazza dall’attore celebre per il suo personaggio Domani l’inizio degli eventi con performance itineranti TURRIACO Tutto è pronto a Turriaco per accogliere ...Comincia oggi “Contaminazioni digitali”, alle 18, con un appuntamento itinerante da piazza Libertà a coinvolgere Turriaco e con, a seguire, danza, teatro, e un’installazione interattiva che ...