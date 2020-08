Connettiti ovunque con i telefoni Nokia 4G (Di mercoledì 5 agosto 2020) Design, solidità ma anche traffico dati in modalità Hotspot per navigare ovunque ti trovi con i telefoni Nokia 4G: 800 Tough, Nokia 8110 e Nokia 2720 Se utilizzati in modalità Hotspot 4G, Nokia 800 Tough, Nokia 8110 e Nokia 2720 possono offrirti tutto il traffico dati necessario per operare e divertirti “on-the-go” senza problemi. Ci avevi pensato? Potrai connetterti ovunque, e navigare dalla tua location preferita! Nokia 800 Tough, il primo rugged phone prodotto da HMD Global, è stato annunciato lo scorso anno a IFA, e subito si è imposto come telefono ideale per attività e lavori outdoor, grazie alle caratteristiche che lo rendono un telefono particolarmente ... Leggi su tuttotek

