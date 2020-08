“Con te”. Dopo la bufera Antonella Elia rompe il silenzio. Con sorpresa. E non parla di Pietro Delle Piane (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sempre borderline Antonella Elia, qualsiasi cosa faccia. Che sia il Grande Fratello Vip o Temptation Island poco conta. In effetti la Elia non ha affatto deluso le aspettative dei suoi carissimi sostenitori. Sempre forte e sempre a testa alta, soprattutto nell’ultimo confronto finale con Pietro Delle Piane, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ ha saputo conquistare la simpatia di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che il suo ritorno social era davvero molto atteso. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la Elia era l’unica che, da quando è terminato il programma di Canale 5, non aveva scritto affatto nulla sul suo canale social ufficiale. Risale a davvero pochissimo tempo ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : SEMPRE CON TE CAPITANO! - Noiconsalvini : SEMPRE CON TE CAPITANO! - MetaErmal : Rubare la bellezza con gli occhi è l’unico modo per portarla via con te. - MariaVarola : @federicovizo87 Non ho capito perché se la sono presa proprio con te, quando qui ci sono fior di delinquenti che ne… - LorenzoPratesi1 : @HMQueenBee Sono con te sorella -

Ultime Notizie dalla rete : “Con te” Coronavirus: lo studio, cibi ad hoc contro strascichi psicologici e fisici Affaritaliani.it