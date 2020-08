Con questo sito si finge di lavorare da casa degli altri. E crea dipendenza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Window Swap è un sito semplice e bellissimo, che offre panorami a caso, grazie a un video registrato da una finestra da qualche parte del mondo. Per quanto possa essere accogliente o super organizzato il vostro spazio di lavoro a casa, e indipendentemente da quante piantine possiate aver sistemato sul davanzale, c’è un elemento che sfugge al vostro controllo: la vista dalla finestra. Se poi siete così sfortunati da non avere neppure una finestra … Leggi su it.mashable

Calenda: "Alleanza con Renzi? Impossibile. Fa parte di questo Governo e lo piccona ogni sette secondi, non…

Asaf Avidan, dall'Italia a Tel Aviv con Anagnorisis

Asaf Avidan, l'artista israeliano che ha conquistato il mondo della musica con "One Day/Reckonig Song", racconta così "Anagnorisis", il suo nuovo album che uscirà l'11 settembre. Per questa sua nuova ...

Si scrive Hybrid, si legge micro-ibrida, ma non per questo risulta poco interessante, almeno in questa applicazione: Suzuki Swift Sport Hybrid. Se su strada il mild-hybrid non fa una differenza epocal ...

