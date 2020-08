Con Giampaolo anche il Torino di Cairo si converte ai maestri della tattica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli ultimi tre allenatori del Torino sono il risultato di una precisa politica che il presidente, Urbano Cairo, ha provato a perseguire senza ottenere i risultati sperati. La proprietà ha sempre sperato di trovare il connubio perfetto tra la guida tecnica e quell’animo pugnace tipico del Toro, il vecchio cuore granata. Figure di carattere, attraverso cui cercare di esaltare le qualità di una squadra costruita con un budget relativamente ridotto: l’acquisto più costoso della storia del club infatti è quello di Simone Verdi dal Napoli per 23 milioni di euro. Mihajlovic, Mazzarri, Longo: tre modi diversi di scomporre un denominatore comune. Mihajlovic era probabilmente il profilo su cui Cairo ha puntato maggiormente. La separazione è stata triste molto più che ... Leggi su ilnapolista

