Come sta finendo male la storia d’amore mai nata tra Milik e il Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Appena sbarcato a Capodichino, a Milik persero il bagaglio. Altro che bomber con la valigia. Si fa una certa fatica, ora, a non abusare dello stesso tic, quel modo che hanno i giornali di trattare il mercato Come luogo di perdizione, di rendere pruriginose le trattative più complicate. Con il senso di colpa annesso: Milik è colpevole di “procurata cessione”, signori della corte. Lui, non altri. Giacché una volta stabiliti i ruoli, è facile poi gestire la trafila degli eventi secondo copione. In questo lunghissimo preliminare che è diventata l’attesa di Barcellona-Napoli, la fine del polacco è una disastrosa nota stonata. Una storia di stima reciproca rotta malissimo, nel peggior momento della stagione. È il dramma di ... Leggi su ilnapolista

_Carabinieri_ : 'E dunque occorre screditare l'infausta speranza di chi crede che nessuno va tanto lontano come chi non sa dove sta… - La7tv : #lariachetira @DSantanche (Fratelli d'Italia): 'Da anni ci battiamo per il blocco navale, poi Di Maio come Alice ne… - marcodimaio : La pioggia, triste come le lacrime per il ricordo delle 43 vittime. Ma anche l’arcobaleno, segno di speranza e inco… - Lautaresque : Quando strowman non mi risponde so di per certo che sta fumando come un ossesso - _Cchiara14 : RT @EltonTuitStarr: Regina delle mitomani Come sta il tuo amico intubato col Covid? -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta andando la vita notturna fiorentina nell’estate del covid FUL - Firenze Urban Lifestyle Alessia Marcuzzi: estate d’amore a Formentera con il marito

Tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi l’amore va a gonfie vele. Archiviato il periodo difficile dei gossip sulla conduttrice romana e Stefano De Martino – rumors smentiti che avrebbero mandat ...

CRONACA METEO. TEMPORALI in intensificazione sulle regioni centro-meridionali. Adriatico nel mirino. Situazione ed evoluzione

SITUAZIONE ORE 14,25. ROVESCI E TEMPORALI SEMPRE PIU' ORGANIZZATI SULLE REGIONI CENTRO-MERIDIONALI - Il vortice di bassa pressione sta ormai per raggiungere il Sud Italia e intorno al suo centro si sv ...

Tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi l’amore va a gonfie vele. Archiviato il periodo difficile dei gossip sulla conduttrice romana e Stefano De Martino – rumors smentiti che avrebbero mandat ...SITUAZIONE ORE 14,25. ROVESCI E TEMPORALI SEMPRE PIU' ORGANIZZATI SULLE REGIONI CENTRO-MERIDIONALI - Il vortice di bassa pressione sta ormai per raggiungere il Sud Italia e intorno al suo centro si sv ...