Come sorelle: trama e anticipazioni puntata di stasera 5 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Prosegue il percorso narrativo di Come sorelle, soap opera turca che sta ottenendo soddisfacenti risultati d’ascolto. L’appassionante fiction, in onda oggi 5 agosto 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese, scioccanti rivelazioni e momenti di suspense che sicuramente riusciranno a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo.Segui Termometro Politico su Google News Complice sicuramente il caldo, la voglia di svagarsi e la poca scelta televisiva dei periodi estivi, caratterizzata da repliche e film datati, continua ad appassionare gli spettatori la serie tv ideata da Funda Alp e con protagoniste tre donne molto diverse caratterialmente ma unite da un legame di sangue. Vediamo insieme cosa succederà stasera a ... Leggi su termometropolitico

MontiFrancy82 : Mercoledì 5 agosto, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con la serie #ComeSorelle. Anticipazioni - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 5 agosto, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con la serie #ComeSorelle. Anticipazioni - VMsceneggiatori : RT @maddai_: 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. C’è chi parla di bomba termobarica a #Beirut...Spero solo che per il Libano il 4 agosto… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 5 agosto, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con la serie «Come Sorelle». Anticipazioni - pocospa : 'voi nazifemministe fate lotte inutili e parlate solo per slogan e non potete definirivi femministe se dite kill al… -