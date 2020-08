Come Sorelle, stasera in tv la quinta puntata: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torna l’appuntamento in prima serata su canale 5 con la serie-fenomeno madre in Turkey “Come Sorelle”. anticipazioni Come Sorelle: cosa succederà nella quinta puntata? Cahide sta raccogliendo le olive alla tenuta quando incontra Cemal. Dopo un’accesa discussione l’uomo la minaccia e le dice che renderà la vita delle figlie un inferno. Azra viene sottratta al suo aguzzino, Okan, grazie all’interno di Cemal e l’amica Cilem. Quest’ultima la ricatta e le impedisce di continuare a fingere di essere Cilem. Aras arriva alla tenuta per dire a Deren che il padre si assumerà la colpa della truffa. Qui ha un violento scontro con Kenan. Questo porterà alla rottura tra Deren e Kenan. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

