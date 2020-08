Come Sorelle quinta puntata: trama e anticipazioni 5 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come Sorelle quinta puntata. Mercoledì 5 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Come Sorelle quinta puntata. Mentre Cahide raccoglie le olive alla tenuta, incontra Cemal, che dopo un’accesa discussione la minaccia, dicendole che avrebbe reso un inferno la vita delle figlie se lei non si fosse piegata al suo volere. Azra, viene sottratta al suo aguzzino, Okan, grazie all’intervento di Cemal e Cilem. Cilem la ricatta, imponendole di continuare a fingere di essere Cilem. Aras arriva alla tenuta ... Leggi su cubemagazine

