Come sorelle: cosa è successo nella quarta puntata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come sorelle: cosa è successo nella quarta puntata cosa è successo nella quarta puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? nella quarta puntata, in onda il 29 luglio 2020, Ipek è sempre più in difficoltà a causa dell’incendio divampato nei suoi magazzini. Era la sua ultima speranza, adesso non sa Come saldare il debito lasciatole dal marito defunto ed è costretta a chiedere aiuto a Cemal, ignara del fatto che sia stato proprio lui ad appiccare l’incendio e anche che sia lui il creditore del ... Leggi su tpi

