COME SORELLE, anticipazioni sesta puntata di mercoledì 12 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mercoledì 12 agosto 2020, in prima serata su Canale 5, sarà trasmessa la sesta puntata della fiction turca COME SORELLE. Ecco anticipazioni e trame del sesto episodio:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 6 agosto 2020Ipek, Deren e Cilem riescono a vincere la diffidenza iniziale nei confronti della loro madre naturale. Le SORELLE si sforzano per quel che possono di instaurare una sorta di rapporto con Cahide, nonostante il peso del loro terribile segreto e il passato ancora oscuro della donna, che ha trascorso in prigione molti anni. Ecco alcuni spoiler fotografici relativi alla sesta puntata: Foto di: Eccho Rights / ... Leggi su tvsoap

