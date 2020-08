Come Sorelle: anticipazioni sesta puntata di mercoledì 12 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come Sorelle - Canale 5 Un omicidio da nascondere, un legame di sorellanza tutto da costruire. E’ composta da otto episodi Come Sorelle, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera. Per quale motivo le giovani Ipek (Sevda Erginci), Deren (Melis Sezen) e Cilem (Elifcan Ongurlar) non sono potute crescere insieme, ignorando il loro legame di parentela? E, soprattutto, fino a quando Azra (Ozge Ozacar) agirà indisturbata continuando a fingere di essere Cilem? Tanta carne al fuoco che troverà completa risoluzione soltanto tra otto settimane. Ecco le anticipazioni puntata per puntata della fiction. Come Sorelle: anticipazioni sesta puntata di ... Leggi su davidemaggio

littlemixftlodo : RT @shesaidbutera: MA LA MADRE ADOTTIVA DI IPEK CHE SI COMPORTA COME UNA STREGA SOLO PERCHÉ VUOLE TENERE IPEK TUTTA PER SE, ANCHE ALL’INIZI… - shesaidbutera : MA LA MADRE ADOTTIVA DI IPEK CHE SI COMPORTA COME UNA STREGA SOLO PERCHÉ VUOLE TENERE IPEK TUTTA PER SE, ANCHE ALL’… - Harley150912 : @Sa_2810_ Al di là dei vari MDF, che oltre ad essere ridicoli e patetici, sono anche stupidi, credo che prendersi… - sary724209761 : @mony0770 @Patty_od @patty75443750 @irEm_9019 @Giusi67006171 fortuna che finito come sorelle faccio rewatch di sck???? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 5 AGOSTO 2020: UN MERCOLEDÌ TRA IL RICORDO DI SERGIO ZAVOLI, COME SORELLE, CHICAGO FIRE... https… -