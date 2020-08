Come sorelle, anticipazioni quinta puntata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continuano le vicende delle tre protagoniste di Come sorelle, la serie tv turca in onda su Canale 5 quest'estate, a conferma di Come le produzioni provenienti da Istanbul e dintorni siano ormai diventate una certezza del palinsesto estivo della rete ammiraglia di Mediaset.Nella quinta puntata, in onda questa sera, 5 agosto 2020, alle 21:20, le tre sorelle (più una) dovranno affrontare nuove rivelazioni e soprattutto nuovi pericoli, rappresentati dalle persone che le circondano e che non sempre hanno buone intenzioni.Come sorelle, la quinta puntata Cahide (Ece Uslu), alla tenuta, incontra Cemal (Emre Kınay): i due hanno un'altra discussione, che termina con una nuova minaccia da parte di lui. Cemal avverte ... Leggi su blogo

