Come sorelle, anticipazioni quinta puntata: Cilem ricatta Azra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mercoledì 5 agosto in prima serata Canale 5 trasmette la quinta puntata di Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet, che sta riscuotendo buon successo sul canale di Mediaset. Ecco le anticipazioni Come sorelle, anticipazioni trama quinta puntata Mentre Cahide raccoglie le olive alla tenuta, incontra Cemal, che dopo un’accesa discussione la minaccia, dicendole che avrebbe reso un inferno la vita delle figlie se lei non si fosse piegata al suo volere. Azra viene sottratta al suo aguzzino, Okan, grazie all’intervento di Cemal e Cilem. Cilem la ricatta, ... Leggi su tvzap.kataweb

sicilyoutlaw : Stasera partita e puntatona di come sorelle - SerieTvserie : Come sorelle, anticipazioni quinta puntata - tvblogit : Come sorelle, anticipazioni quinta puntata - CorriereCitta : #ComeSorelle, stasera in tv la quinta puntata: orario, canale, anticipazioni, episodi - toysblogit : Come sorelle, anticipazioni quinta puntata -