Clamoroso | De Rossi al Bologna con Sabatini | il piano

Bologna - Le difficoltà continuano a non spaventarlo, e almeno fino a quando potrà coltivare quella che è una sua grande speranza Walter Sabatini non mollerà Daniele De Rossi , convinto com'è che ...

BOLOGNA - Le difficoltà continuano a non spaventarlo, e almeno fino a quando potrà coltivare quella che è una sua grande speranza Walter Sabatini non mollerà Daniele De Rossi, convinto com’è che sareb ...Ma non è l’unica notizia importante e clamorosa. I giallorossi avrebbero infatti intenzione di ripartire da Daniele De Rossi. Come riporta Sportpress24. “L’offerta del tycoon texano dovrebbe ricalcare ...