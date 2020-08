City-Real Madrid, i convocati di Zidane: c’è Jovic, Bale out (Di mercoledì 5 agosto 2020) Zinedine Zidane ha scelto, ecco la lista completa dei convocati per la sfida contro il City: Portieri: Courtois, Areola, Altube. Difensori: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Javi Hernandez. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. Attaccanti: Hazard, Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Asensio, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo. Foto: Marca L'articolo City-Real Madrid, i convocati di Zidane: c’è Jovic, Bale out proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : ???? Il possibile cammino della Juve in #UCL ?? Cosa ne pensate? Dite la VoStra! ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague, le designazioni di Manchester City-Real e Juve-Lione - Gazzetta_it : #comparazionequote #Champions #City-Real, sfida stellare con vista @Juve. Pep e Zizou con numeri super, ma uno è di… - Pall_Gonfiato : #RealMadrid: ecco i convocati di #Zidane per il ritorno di #ChampionsLeague con il #ManchesterCity - scuroscuroscuro : @SkyItalia volevo sapere una cosa se acquisti Manchester City/ Real è possibile registrarla ? -

Ultime Notizie dalla rete : City Real

Traffic continues to grow in every major city. But how do you beat congestion in these restricted urban spaces? In China's ancient-walled city of Xi'an, they're adopting an intelligent traffic managem ...Casemiro non vuole sentire parlare di futuro ed evita le domande circa il rinnovo con il Real Madrid. Le sue parole Ai microfoni di Esporte Interativo, Casemiro ha accuratamente evitato le domande sul ...