Ciclismo | Giro di Polonia 2020 | caduta spaventosa sulla linea del traguardo VIDEO

caduta spaventosa negli ultimissimi metri della prima tappa del Giro di Polonia 2020. Arrivo in volata di gruppo. Dylan Groenewegen inizia lo sprint in testa ma nei pressi della linea del traguardo stringe la traiettoria portando Fabio Jakobsen a volare letteralmente fuori strada travolgendo anche un fotografo. La giuria ha annunciato di aver squalificato Groenewegen, nessun ordine di arrivo è stato omologato nel mentre che Jakobsen sta ricevendo le cure dei medici. Il VIDEO nel riquadro in alto.

