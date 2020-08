Ciclismo, drammatica caduta al Giro di Polonia: Jakobsen in fin di vita (Di mercoledì 5 agosto 2020) in fin di vita Fabio Jakobsen dopo la terribile caduta durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia. Una spaventosa carambola innescata da Dylan Groenewegen che ha coinvolto molti corridori. Leggi su gazzetta

Il mondo del ciclismo è in ansia per Fabio Jakobesn: in seguito a una drammatica caduta nella prima tappa del Giro di Polonia di ciclismo è in gravi condizioni e in pericolo di vita. L'olandese di 23 ...Prima tappa con volata a Katowice drammatica: lo sprinter olandese Fabio Jakobsen, stretto da Dylan Groenewegen, finisce contro le barriere prima di carambolare sull'asfalto ed essere travolto da altr ...